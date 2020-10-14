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    • 14.10.2020 11:02
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    elebaşı 'e övgüler dizerek mektup göndermiş! davasında yeni gelişme

    suç örgütüne yönelik süren davalarda, örgüt lideri Oktar'ın elebaşı 'e övgüler dizerek mektup yazdığı ortaya çıktı. Mektup, Oktar'ın "FETÖ'ye yardım" suçuna delil olarak dava dosyasına girdi.

    FATİH ULAŞ
    FETÖ elebaşına övgü yağdırmış

    İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "dolandırıcılık" gibi 24 ayrı suçtan 420 yıldan 871 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. "Fetullahçı Terör Örgütüne yardım" ile de suçlanan Oktar savunmalarında 'ye karşı olduğunu, 'i de birçok kez kötülediğini iddia etmişti. Ancak Oktar'ın Kandilli'de örgüt merkezi haline getirdiği villada ele geçirilen dijital materyallerde Fetullah Gülen'e 2015'de yazılmış mektup ele geçirildi. Word belgesi halindeki mektupta "HKİ" kullanıcı adıyla düzeltme yapıldığı belirlendi.

    MAHKEMEDE KARŞISINA ÇIKTI
    Ele geçirilen diğer delillerde "HKİ" kullanıcı adını, örgütün hukuk grubundan sorumlu Kartal İş'in kullandığı belirlendi. ile olan WhatsApp yazışmalarında da Kartal İş'in "HKİ" kullanıcı adını kullanan kişi olduğu anlaşıldı. Mektupta düzeltme yapan Kartal İş'in, "Burada olaylar bu şekilde gelişince ve tavır alınınca hizmet hareketinin güzel çalışmaları da sekteye uğruyor, mantığında ekleme yapılsa uygun olur mu" şeklinde word belgesi üzerinde not aldığı tespit edildi.

    "Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi" hitabıyla başlayan mektuba karşı Adnan Oktar'a mahkemede ne diyeceği soruldu. Oktar, daha önceki savunmalarında olduğu gibi, suçu yine İngiliz derin devletine attı ve mektubu bilgisayarlarına İngiliz derin devletinin yerleştirdiğini iddia etti. Ancak dava dosyasına giren birçok örgüt belgesi, Adnan Oktar'ın FETÖ'ye övgüler dizdiğini gözler önüne serdi.

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    Haberler Güncel FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e övgüler dizerek mektup göndermiş! Adnan Oktar davasında yeni gelişme