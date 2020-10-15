İstanbul 30. Ağır ceza Mahkemesinde görülen davada bu hafta Adnan Oktar'ın, ek iddianamelere karşı savunmaları alınmıştı. Bugün ise mahkeme heyeti, tutukluluk incelemesi yapıyor. 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılandığı davada heyet, tarafların taleplerini alıyor. Dört gündür devam eden duruşmalarda mahkeme heyeti Adnan Oktar'a video da izlettirdi. Davadaki son dakika gelişmesinde Oktar'ın Gülen hakkında söylediği sözler soruldu ve avukatının izlettiği videodaki detay mahkemenin dikkatinden kaçmadı.

Videolarda Oktar'ın, Gülen'e övgüler dizdiği görüldü. "Fetullahçı Terör Örgütüne yardım" ile de suçlanan Oktar, daha önce birçok kez FETÖ'ye karşı olduğunu, Fetullah Gülen'i de kötülediğini iddia etmişti.