Hürriyet'te yer alan habere göre, 17 yaşındaki Hayati Uzun'un arkadaşları ise şunları anlatıyor: "Biz aşağıdaki parktaydık. Bir anda deprem şokunu yaşadık. Sokağı döndüğümüzde etraf toz bulutuydu. Hemen enkaza girdik. Binaya ilk İzmir itfaiyesi geldi. İzmir itfaiyesi ile iki kuzenimi zemin kattan çıkardık. Onlar bir yaşam alanı bulduğu için şanslıydı. Daha sonra en üste Hayatilerin olduğu yere baktık. Hayati babasının üstüne kapanmıştı ama hayatını kaybetmişti."

HAYATİ, 'YIKILACAK' DEMİŞ

17 yaşındaki Hayati'nin arkadaşları, bir önceki İzmir depreminde binanın hasar gördüğünü, asansörün arızalandığını ve Hayati'nin kendilerine, "Bu bina yıkılacak" dediğini söyledi. Arkadaşları Hayati'nin çok hayat dolu birisi olduğunu belirtti.