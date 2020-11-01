Cuma günü öğle saatlerinde İzmir deprem ile sallandı. Ülkeyi yasa boğan can kayıplarının yanında, kurtarılan her bir depremzede çalışmalar için umut oldu. Sosyal medyada uzun süredir gündem olan Seda Dinçer ile ilgili de son dakika haberi geldi. Peki, kurtarma çalışmalarında son durum ne, Seda Dinçer öldü mü, kurtarıldı mı?