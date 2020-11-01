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    • 01.11.2020 18:14
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    i sonrası enkazda kalan kurtarıldı mı? İşte son dakika gelişmesi...

    Son dakika haberi… i sonrası arama kurtarma çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Doğanlar Apartmanı, Barış Sitesi, Rıza Bey Apartmanı başta olmak üzere, yıkılan ve hasar gören tüm binalarda çalışmalar sürüyor. , yapılan paylaşımlar sonrası gündem olmuş, arama kurtarma ekipleri, Seda Dinçer’i sağ olarak kurtarmak için yoğun bir çalışma başlatmıştı.

    Enkaz altında kalan Seda Dinçer hakkında yeni gelişme!

    Cuma günü öğle saatlerinde İzmir deprem ile sallandı. Ülkeyi yasa boğan can kayıplarının yanında, kurtarılan her bir depremzede çalışmalar için umut oldu. Sosyal medyada uzun süredir gündem olan Seda Dinçer ile ilgili de son dakika haberi geldi. Peki, kurtarma çalışmalarında son durum ne, Seda Dinçer öldü mü, kurtarıldı mı?

    SON DAKİKA: HAYATTA OLAN 3 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

    Seda Dinçer'in bulunduğu yerde enkaz altında hayatta olan üç kişinin tespit edildiği bildirildi. Twitter'da #DayanSeda etiketi ile çok sayıda paylaşım yapılırken, sağlık durumu ve yaptığı son görüşme ile ilgili çeşitli bilgiler de paylaşıldı.


    Prof. Dr. Yusuf Başaran, ''Şu an itibari ile Seda'nın olduğu yerde enkaz altında hayatta olan 3 kişi tespit edildi. Sizi oradan çıkaracağız, dayanın, direnin. '' ifadelerini kullandı.


    Seda'nın deprem enkazında arkadaşlarıyla görüntülü konuştuğu da belirtiliyor.

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    Haberler Güncel İzmir depremi sonrası enkazda kalan Seda Dinçer kurtarıldı mı? İşte son dakika gelişmesi...