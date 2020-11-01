İşte AFAD'ın İzmir depremiyle ilgili ön raporu! 883 artçı sarsıntı...
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de meydana gelen depremin ardından hazırladığı ön değerlendirme raporunu açıkladı. Buna göre depremden sonra 01.11.2020 saat 12.04'e kadar bölgede toplam 883 artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Depremin süresi ise ilk hesaplamalara göre 15.68 saniye olarak bildirildi.
Rapor; 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ülke genelinde deprem verilerinin paylaşımı ve kamuoyunun bilgilendirmesi konusundaki, 'Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm kurum ve kuruluşlar deprem gözlem verilerini eşzamanlı olarak Başkanlığa aktarır. Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddeti gibi temel veriler kamuoyuna resmi olarak sadece Başkanlık tarafından duyurulur' hükmü gereğince hazırlanmıştır." ifadelerinin yer aldığı raporda, depreme ait genel bilgiler, bölgenin geçmiş dönem deprem aktivitesi, ölçülen ivme değerleri, bölgenin deprem tehlikesi, depremin şiddeti gibi bilgiler yer aldı.
"30.10.2020 günü, Türkiye saati ile 14:51'de merkez üssü Ege Denizi, 17.26 km Seferihisar (Izmir)olan Mw 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.Yerin 16.54 km derininde meydana gelenbu depremin en yakın yerleşim birimi olan Izmir ilinin Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Payamliköyüne uzaklığı 23.38 km'dir" denilen raporda şu bilgiler yer aldı: