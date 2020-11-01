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İşte AFAD'ın İzmir depremiyle ilgili ön raporu! 883 artçı sarsıntı...

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de meydana gelen depremin ardından hazırladığı ön değerlendirme raporunu açıkladı. Buna göre depremden sonra 01.11.2020 saat 12.04'e kadar bölgede toplam 883 artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Depremin süresi ise ilk hesaplamalara göre 15.68 saniye olarak bildirildi.

01.11.2020 15:10 - Son Güncelleme: 01.11.2020 15:10
İşte AFAD'ın İzmir depremiyle ilgili ön raporu! 883 artçı sarsıntı...

AFAD, İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6'lık depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu resmi sitesinden yayımladı.

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İşte AFAD'ın İzmir depremiyle ilgili ön raporu! 883 artçı sarsıntı...

Rapor; 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ülke genelinde deprem verilerinin paylaşımı ve kamuoyunun bilgilendirmesi konusundaki, 'Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm kurum ve kuruluşlar deprem gözlem verilerini eşzamanlı olarak Başkanlığa aktarır. Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddeti gibi temel veriler kamuoyuna resmi olarak sadece Başkanlık tarafından duyurulur' hükmü gereğince hazırlanmıştır." ifadelerinin yer aldığı raporda, depreme ait genel bilgiler, bölgenin geçmiş dönem deprem aktivitesi, ölçülen ivme değerleri, bölgenin deprem tehlikesi, depremin şiddeti gibi bilgiler yer aldı.

İşte AFAD'ın İzmir depremiyle ilgili ön raporu! 883 artçı sarsıntı...

"30.10.2020 günü, Türkiye saati ile 14:51'de merkez üssü Ege Denizi, 17.26 km Seferihisar (Izmir)olan Mw 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.Yerin 16.54 km derininde meydana gelenbu depremin en yakın yerleşim birimi olan Izmir ilinin Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Payamliköyüne uzaklığı 23.38 km'dir" denilen raporda şu bilgiler yer aldı:

İşte AFAD'ın İzmir depremiyle ilgili ön raporu! 883 artçı sarsıntı...

DEPREME AİT GENEL BİLGİLER
"Ana şoktan, 01.11.2020 12:04'e kadar geçen zamanda,büyüklükleri 1.2 ile 5.1 arasında değişen 883 artçı deprem kaydedilmiştir. Depremin belirgin süresi ise ilk hesaplamalara göre 15.68 sn olarak belirlenmiştir."

İşte AFAD'ın İzmir depremiyle ilgili ön raporu! 883 artçı sarsıntı...

"Deprem Sisam Adasını kuzeyden sınırlayan yaklaşık 30 km uzunlukta BKB-DGD gidişli Sisam Fayı üzerinde meydana gelmiştir. Artçı deprem dağılımı ve odak mekanizması çözümü bu bulguyu desteklemektedir."

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