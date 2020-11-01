İşte AFAD'ın İzmir depremiyle ilgili ön raporu! 883 artçı sarsıntı...

Rapor; 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ülke genelinde deprem verilerinin paylaşımı ve kamuoyunun bilgilendirmesi konusundaki, 'Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm kurum ve kuruluşlar deprem gözlem verilerini eşzamanlı olarak Başkanlığa aktarır. Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddeti gibi temel veriler kamuoyuna resmi olarak sadece Başkanlık tarafından duyurulur' hükmü gereğince hazırlanmıştır." ifadelerinin yer aldığı raporda, depreme ait genel bilgiler, bölgenin geçmiş dönem deprem aktivitesi, ölçülen ivme değerleri, bölgenin deprem tehlikesi, depremin şiddeti gibi bilgiler yer aldı.