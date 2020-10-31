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    • 31.10.2020 15:23
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    Son dakika: inden yürek yakan detay!

    ’de meydana gelen şiddetli den yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Depremde hayatını kaybeden 'ün, eşini önce den kaybettikten sonra biri üç çocuğuna hem annelik hem de babalık yaptığı ortaya çıktı.

    Sabah
    İzmir depreminden yürek yakan detay!

    'de e evde yakalanan İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde olarak çalışan , enkaz altında oğluna sarılmış halde bulundu. Kurtarma ekiplerinin çıkardığı anne Fatma Öztürk hayatını kaybederken oğlu ise yaralı kurtuldu.

    YÜREK YAKAN DETAY ORTAYA ÇIKTI
    İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Ziraat Yüksek Mühendisi Fatma Öztürk'ün, eşini önce den kaybettikten sonra biri üç çocuğuna hem annelik hem de babalık yaptığı ortaya çıktı. Deprem anında oğluna sarılan Fatma Öztürk'ün enkaz altından cansız bedeni çıkarılırken, oğlu ise hafif yaralı olarak kurtarıldı.

    3 ÇOCUĞU YETİM KALDI
    Kocasını 16 yıl önce kanserden kaybeden Fatma Öztürk'ün biri Down sendromlu 3 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapıyordu. Bir kızı ve bir oğlunu okutan anne Fatma Öztürk'ün Down sendromlu oğlu Alper'i her gün jimnastik kulübüne götürüp getirdiğini belirten yakın arkadaşı Mine Zeytin; "Down sendromlu Alper annesi Fatma albaya çok düşkündü. Fatma abla her gün onu jimnastik kulübüne götürüyordu. Oğlunun Türkiye Şampiyonluğu bile vardı. Deprem anında Fatma abla ile üniversite okuyan oğlu birbirlerine sarılmışlar. Down sendromlu Alper ise Fatma ablanın bir kaç metre ilerisindeymiş. Fatma abla enkaz altından ölü, oğlu ise mucizevi şekilde yaralı olarak çıkarıldı. Alper'in ise kalçası kırıldı. Şimdi Fatma ablanın 3 çocuğu yetim kaldı" diye konuştu.

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    Haberler Güncel Son dakika: İzmir depreminden yürek yakan detay!