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    • 31.10.2020 15:43
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    SON DAKİKA: 'de anında ortaya çıkan ses böyle kaydedildi! İşte tüyler ürperten o ses...

    Son dakika haberine göre, Türkiye dün bir kez daha gerçeğiyle yüz yüze geldi. 'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti. Yüzlerce vatandaşımız yaralandı. Deprem esnasında fay hatlarının kırılmasıyla ortaya çıkan enerjinin nasıl bir sese dönüştüğü böyle kaydedildi. İşte deprem anında ortaya çıkan ürkütücü o ses...

    DHA
    AHaber


    'nde gerçekleşen in merkez üssü Seferihisar olarak aktarıldı. Yunanistan'daki Samos Adası'nda da hissedilen depremin 15 saniye sürdüğü ifade edildi. Az önce A Haber'de yayınlanan görüntülerde deprem sırasında ortaya çıkan sesler ekrana yansıtıldı. Hatırlanacağı üzere 1999'daki Marmara depremin Yalova'da da benzer sesler kaydedilmişti.




    26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    İçişleri Bakanlığı Afet ve (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamaya göre; Seferihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, 26 kişi hayatını kaybetti, 885 kişi yaralandı. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 37 artçı olmak üzere, toplam 543 artçı sarsıntı yaşandı. Vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bornova Jimnastik Spor Salonu ve Bornova Öğütcan Spor Salonu tahsis edilmiş toplam 288 yatak ve battaniye sevk edildi. Ayrıca 480 adet çadır Aşık Veysel ve Ege Üniversitesi alanlarına kuruldu.


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