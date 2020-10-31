

Ege Denizi'nde gerçekleşen depremin merkez üssü Seferihisar olarak aktarıldı. Yunanistan'daki Samos Adası'nda da hissedilen depremin 15 saniye sürdüğü ifade edildi. Az önce A Haber'de yayınlanan görüntülerde deprem sırasında ortaya çıkan sesler ekrana yansıtıldı. Hatırlanacağı üzere 1999'daki Marmara depremin Yalova'da da benzer sesler kaydedilmişti.









26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamaya göre; İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, 26 kişi hayatını kaybetti, 885 kişi yaralandı. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 37 artçı olmak üzere, toplam 543 artçı sarsıntı yaşandı. Vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bornova Jimnastik Spor Salonu ve Bornova Öğütcan Spor Salonu tahsis edilmiş toplam 288 yatak ve battaniye sevk edildi. Ayrıca 480 adet çadır Aşık Veysel ve Ege Üniversitesi alanlarına kuruldu.





