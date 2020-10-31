Bakanlar, AFAD İzmir Koordine Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İlgili tüm bakanlıklarımız koordinasyon grubunda. Arama kurtarma faaliyetleri yapılmakta. Hızlı bir şekilde arama kurtarma faaliyetleri yapılmaktadır. Şu an sahada fiilen yaklaşık 5 bin tane görevli personel bulunuyor. 475 araçla da arama kurtarma faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 17 binada yıkım gerçekleşmişti şu an arama kurtarma faaliyetleri 8 bina da devam ediyor. 9 binada arama kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı. AFAD, Kızılay ve belediyeler bölgeye çadır yiyecek gibi destekleri sürekli sağlamaktadır.

Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık.

HASAR TESPİT UYARISI

Bakanlığımız bütün binalara girmek suretiyle hasar tespit çalışmalarını yapacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından evlere girmeleri, bu konuda önem arz etmektedir. Bir kez daha uyarmak istiyorum çünkü ağır hasarlı yıkılma riski olan binalarımız olduğu düşüncesindeyiz. Mobil labaratuarlarımız sahada betondan numune almak neticesinde fiilen sahada tespitlerimizi yapıp vatandaşlarımıza ulaştıracağız.

Canlarımızı kurtarmak adına hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm sivil toplum ekiplerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. 15'nnci saatte Fadime Tolu'yu kiplerimiz sağ salim çıkardı. 17 saat sonra da 16 yaşındaki İnci kızımız kurtuldu. Yaklaşık 17 saat sonra Hülya Özmet hanımefendi yaklaşık 17 saat sonra kurtarıldı. İnşallah ekiplerimiz enkaz altından sağ salim yeni vatandaşlarımızı da çıkaracak.

Bakanlığımız bütün binalara girmek suretiyle hasar tespit çalışmalarını yapacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından evlere girmek bu konuda önem arz etmektedir. Bir kez daha uyarmak istiyorum çünkü ağır hasarlı yıkılma riski olan binalarımız olduğu düşüncesindeyiz. Mobil labaratuarlarımız sahada betondan numune almak neticesinde fiilen sahada tespitlerimizi yapıp vatandaşlarımıza ulaştıracağız.







Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık. Ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalıştılar.

Canlarımızı kurtarmak adına hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm sivil toplum ekiplerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. 15'nnci saatte Fadime Tolu'yu kiplerimiz sağ salim çıkardı. 17 saat sonra da 16 yaşındaki İnci kızımız kurtuldu. Yaklaşık 17 saat sonra Hülya Özmet hanımefendi yaklaşık 17 saat sonra kurtarıldı. İnşallah ekiplerimiz enkaz altından sağ salim yeni vatandaşlarımızı da çıkaracak.

Ülkemizin dört bir yanı İzmir için seferber olmuş durumda. Dün Elazığ'da Malatya'da milletimiz nasıl bir ve beraber olduysa bugün de İzmir için bir ve beraber olduk. Arama kurtarma faaliyetlerini 2 bin 59 kişi ile yürütüyoruz. Diğer personel dediğimiz de 2 bin 936 kişi ile de arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çadır kurma süreçleri yürütülüyor. 3 bin çadır kurulma süreci devam ediyor. Yaklaşık 750 tanesi kurulmuş durumda akşama kadar da 3 bin tanesinin kurulması için çalışmalarımız devam ediyor.



Yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacak. Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak.







YARALAR SARILINCAYA KADAR BURADAYIZ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşların "Bakanlar ayrılırsa çalışmalarda hafifleme olur mu?" şeklinde endişelendiğini kaydederek, yaralar sarılıncaya kadar kentten ayrılmayacaklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, depremden sonra sürecin olması gerektiği gibi devam ettiğini ve tüm kurumların ahenk içinde çalıştığını söyledi.

Sahada bakanlarla çalışmaları incelediklerini kaydeden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Vatandaş bekleme uzadıkça 'Acaba bakanlar buradan ayrılır mı, acaba çalışmalarda aksama olur mu?'... Biz olsak da olmasak da çalışmalarda bir hafifleme olmaz ama tabii ki vatandaşlarımız rahat olsun, biz buradayız. Bu enkazlar kalkana kadar, yaralar sarılana kadar inşallah İzmir'le, İzmirli hemşehrilerimizle beraber olmaya devam edeceğiz."

Pakdemirli, depremin üzerinden 20 saat geçtiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hala umutları saklıyoruz ama diğer taraftan da süre uzadıkça da bu konuyla ilgili çalışmaların rayında götürdüğümüzü bildirmek istiyorum. Öncelik hala ve hala göçük altında kalanlar, sonra elbette tedaviye muhtaç olanlar, akabinde açıkta kalan, barınma ihtiyacı olanlar. Barınma ihtiyaçları karşılanacak şekilde tüm hazırlıklar yapıldı. Dün akşam itibarıyla bu barınma ilgili yapmış olduğumuz kamu hazırlıklarına da başvurunun yok veya yoka yakın derecede çok düşük olduğunu görüyoruz."

Yapılacak hasar tespitlerinin ardından barınma ihtiyacının artabileceğini kaydeden Pakdemirli, "İletişimde, ulaşımda, barınmada, enerjide, enkaz alanlarının güvenliği ve hakimiyeti konusunda herhangi bir eksik kalmadı. Sağlık Bakanlığımız da çok iyi çalışıyor." dedi.

Pakdemirli, bakanlık olarak hassas bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Tüm hayvan işletmeleri, tüm balıkçı barınaklarıyla ilgili taramaları yapmaya devam ediyoruz. Özellikle ben de şunu söylemek istiyorum, biz yaraları sarmak için buradayız. Devletin tüm kurumları burada, bu büyük bir afet. İzmir için hakikaten beklenmedik bir olay. İnşallah en yakın zamanda bu yaraları sarıyor olacağız." ifadelerini kullandı.



ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: 8 MİLYON LİRALIK ACİL YARDIM ÖDENEĞİ ÇIKARDIK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'deki deprem sonrası 8 milyon liralık acil yardım ödeneğinin bölgeye ulaştırıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, deprem çalışmalarını değerlendirdi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Bakan Selçuk, "En büyük dileğimiz, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağsalim ulaşmak. Biz de depremi ilk duyduğumuz andan itibaren tüm ekibimizi seferber ettik." dedi.

Selçuk, psikososyal destek ekibiyle haneleri ziyaret etmeyi sürdürdüklerini ve 294 kişiyle de görüşmeleri tamamladıklarını kaydederek, "5 milyon liralık acil yardım ödeneği çıkardık. 3 milyon lira da AFAD göndermişti. Dolayısıyla 8 milyon liralık acil yardım ödeneğimiz ulaşmış durumda." diye konuştu.

Bakan Selçuk, tek temennilerinin en kısa zamanda yaraları sarabilmek olduğunu ifade etti.





ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL: PROVOKE EDENLERE KARŞI SORUŞTURMALAR BAŞLATILDI: 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de ilgili bakanlıklarla durum değerlendirmesi yaptıklarını ve bütün kurumların, tüm imkanların seferber edildiğini anlattı.

İzmir'in yaralarını sarmaya ve gereken tedbirleri almaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Gül, dualarının enkaz altındaki vatandaşlar için olduğunu belirtti.

Gül, ortak acıların ortak duygudaşlığı gerektirdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu ortaklığa halel getiren her türlü açıklamalara, tavırlara gerekli müeyyideyi hak eden süreçtir. Dolayısıyla cumhuriyet başsavcılıklarımız bu acılarımızı paylaşmak yerine nefret söylemi içinde olanlara gerekli soruşturmayı yapmaktadır. 10 ilde tahkikat yapılmış, 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te gözaltına alınmıştır. Kimse kardeşliğimizi suistimal edemez. Bunu yapmak isteyenlere adalet izin vermeyecektir."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, enkaz altındakilere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Adil Karaismailoğlu, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde katıldığı basın toplantısında, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Tüm kurum ve ekiplerle deprem bölgesinde olduklarını kaydeden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Maalesef kayıplarımız bizi üzüyor. Amacımız en kısa zamanda enkazı kaldırmak, enkaz altındakilere ulaşmak. Bütün ekiplerimiz ve kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde. İnşallah bu işin üstesinden geleceğiz. Bütün arkadaşlarımız çalışıyor. Arazide çok hassas ve titiz bir çalışma var. Amacımız en kısa zamanda enkaz altındakilere ulaşmak. Biz de buradayız, bu işleri koordine etmek ve arkadaşlarımıza güç kuvvet vermek için."





BİRAZ DAHA TEDBİRLİ OLMASINI İSTİYORUZ

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, artçıların devam etmesi nedeniyle tehlikenin henüz geçmediğini belirterek, İzmirlilerden sabırlı olmalarını istedi.

Yıldırım, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, depremin üzerinden yaklaşık 20 saatin geçtiğini ve bölgede artçı sarsıntıların devam ettiğini dile getirdi.

Sahada 9 binada yoğun ve insan üstü bir gayretle çalışmaların devam ettiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu sabah itibarıyla bakanlarımız, Belediye Başkanımız, Ege Ordu Komutanımız, milletvekillerimiz ve bütün ilgililer, arama-kurtarma faaliyetinde bulunan bütün kurumların temsilcileri burada. Bir durum değerlendirmesi yapıldı. Bundan sonra atılacak adımlar konusunda bir karar verildi. Şu an itibarıyla 25 vefatımız var. Yaralılar tedavi görüyor. 804 yaralımız var. Sevindirici olan, 100 vatandaşımız enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Gerek barınma, gerek yiyecek-içecek imkanları konusunda da Türk Kızılay koordinasyonunda Büyükşehir Belediyemiz, sivil toplum kuruluşları uyum içinde bir çalışma gerçekleştiriyor."

Yıldırım, yıkılmamış fakat riski devam eden, emniyetli olmayan binaların tespitinin yapılacağına değinerek, bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının oluşturduğu ekiplerin sahaya girdiğini bildirdi.

Dün gece sabaha kadar milletvekillerinin, bakanların enkaz kaldırma mahallinde vatandaşlarla birlikte olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Onların taleplerini, beklentilerini karşılama konusunda da yardımcı oldular. Büyükşehir Belediyemiz yine yiyecek konusunda, barınma konusunda gerekli çalışmaları yaptı. Artçılar devam ettiği için tehlike henüz geçmiş değil. Bu konuda özellikle İzmirli hemşehrilerimizin biraz daha sabırlı, biraz daha tedbirli olmasını istiyoruz. Zamana karşı yarışarak bu gayreti gösteren bütün arama-kurtarma ekiplerine anlayış göstermelerini bekliyoruz. Özellikle onların daha rahat çalışması açısından buna ihtiyacımız var."