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    • 31.10.2020 12:36
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    inin en net görüntüsü! Sarsıntıya iş yerinde yakalandılar!

    Son dakika haberleri… ’de dün öğle saatlerinde meydana gelen in en net görüntüsü ortaya çıktı. Bir imalathanede yaşanan korku dolu anlar böyle kaydedildi.

    'de 6,6 büyüklüğünde bir meydana geldi. , merkez üssü 'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

    Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, , , , , , , , , Bursa, , ve 'de de hissedildi.

    İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yaralananların sayısı ise 804'e yükseldi.

    Depreme bir imalathanede yakalanan çalışanların yaşadıkları korku ise, iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

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    Haberler Güncel İzmir depreminin en net görüntüsü! Sarsıntıya iş yerinde yakalandılar!