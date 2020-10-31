O ANDA PROFESYONELLİĞİMİZİ KAYBETMEDİK AMA MUTLULUKTAN KENDİMİZİ KAYBETTİK'

Bursa UMKE Tim Lideri Ali Faruk Balkan, "Deprem olduktan hemen sonra toplam 18 kişi 3 araçla birlikte İzmir'e geldik. Geldikten sonra koordinatör arkadaşlarla, ilk geceden enkaz ekibiyle göreve başladık. Bugün 4 buçuk gibi buradaki enkaz alanına geldik.

Maalesef bir tane yaşamını yitiren hastamız oldu. Daha sonra, 33 saat geçtikten sonra bizi mutlu eden Ahmet Amca'yı AFAD'la beraber kurtardık. Saat 00.30'da onu enkazdan çıkardık. 1 Kasım benim doğum günüm, bana doğum günü sürprizi oldu. Arkadaşlarımızın özverili çalışmasıyla beraber başardık. Bizim için moral oldu.