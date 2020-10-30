Kaza, yaklaşık bir saat sonra yürüyüş yaparken dere yatağındaki kamyoneti fark eden bir vatandaşın ihbarıyla ortaya çıktı. Hemen olay yerine gelen sağlık, Jandarma Olay Yeri İnceleme ve İtfaiye Acil Kurtarma ekipleri, sürücüyü aracın altında buldu. Başından ağır yaralandığı tespit edilen Harunu Reşit Taşdeniz cansız bedeni, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından vinçle çıkarılarak ayrıntılı inceleme için Kemer Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.