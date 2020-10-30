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    • 30.10.2020 15:17
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    İstanbul İzmir Bursa şiddet kaç? İstanbul İzmir ? Kandilli - AFAD son depremler listesi...

    İstanbul İzmir ? İstanbul İzmir Bursa şiddeti kaç sorusu gündeme oturdu. Marmara ve Ege bölgesinde hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor. Kandilli AFAD son depremler listesi merak edilirken, iki siteye de erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Depremin şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Kandilli Rasathanesi'den yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 6.8 kilometre olarak ölçüldü. Peki İstanbul İzmir Bursa Tekirdağ deprem şiddeti kaç?

    takvim.com.tr
    İstanbul deprem mi oldu? İstanbul İzmir Bursa Tekirdağ deprem şiddeti kaç?

    İstanbul İzmir Bursa Tekirdağ deprem mi oldu? İstanbul deprem mi oldu şiddeti kaç? İstanbul, İzmir, Bursa ve daha pek çok ilde hissedilen depremin şiddetinin kaç olduğu merak ediliyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesine erişimde yoğunluk yaşanıyor. Konuyla ilgili yapılan son dakika deprem açıklamasında depremin şiddetinin kaç olduğu açıklandı.

    İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklamada bulundu:

    AFAD verilerine göre; saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun.

    Kandilli Rasathanesi'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 6.8 kilometre olarak ölçüldü.

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2020.10.30 14:51:25 37.9020 26.7942 11.8 -.- 6.6 6.8 EGE DENIZI İlksel

    2020.10.30 11:48:01 38.9427 40.5018 2.1 -.- 4.0 3.9 CUKURCA-(BINGOL) İlksel

    2020.10.30 09:18:31 36.4208 28.7713 21.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

    2020.10.30 09:12:44 39.3255 43.1277 26.3 -.- 1.9 -.- AYVACIK-HAMUR (AGRI) İlksel

    2020.10.30 09:05:59 35.7883 28.2018 6.2 -.- 2.3 2.4 AKDENIZ İlksel

    2020.10.30 08:57:43 37.2297 28.1857 0.0 -.- 1.6 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel

    2020.10.30 08:54:13 39.7602 43.3645 28.1 -.- 2.0 -.- YALNIZKONAK-(AGRI) İlksel

    2020.10.30 08:13:41 36.7027 30.4367 18.1 -.- 2.3 -.- UCOLUK-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel

    2020.10.30 08:09:29 39.2572 27.3552 6.2 -.- 2.1 -.- EGILLER-BERGAMA (IZMIR) İlksel

    2020.10.30 08:08:20 40.4648 26.3878 18.1 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

    2020.10.30 07:56:06 34.8940 24.1388 32.2 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    Ege Denizi-İzmir'de meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 6.6, Kandilli Rasathanesi tarafından 6.5 olarak açıklandı.
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