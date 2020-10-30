İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklamada bulundu:

AFAD verilerine göre; saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun.

Kandilli Rasathanesi'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 6.8 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.10.30 14:51:25 37.9020 26.7942 11.8 -.- 6.6 6.8 EGE DENIZI İlksel

2020.10.30 11:48:01 38.9427 40.5018 2.1 -.- 4.0 3.9 CUKURCA-(BINGOL) İlksel

2020.10.30 09:18:31 36.4208 28.7713 21.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2020.10.30 09:12:44 39.3255 43.1277 26.3 -.- 1.9 -.- AYVACIK-HAMUR (AGRI) İlksel

2020.10.30 09:05:59 35.7883 28.2018 6.2 -.- 2.3 2.4 AKDENIZ İlksel

2020.10.30 08:57:43 37.2297 28.1857 0.0 -.- 1.6 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel

2020.10.30 08:54:13 39.7602 43.3645 28.1 -.- 2.0 -.- YALNIZKONAK-(AGRI) İlksel

2020.10.30 08:13:41 36.7027 30.4367 18.1 -.- 2.3 -.- UCOLUK-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel

2020.10.30 08:09:29 39.2572 27.3552 6.2 -.- 2.1 -.- EGILLER-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2020.10.30 08:08:20 40.4648 26.3878 18.1 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.30 07:56:06 34.8940 24.1388 32.2 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel