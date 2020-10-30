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    • 31.10.2020 01:39
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    Sağlık Bakanı Koca'dan i sonrası açıklama: " ve görevli 832 profesyonelimiz, hizmeti vermek için çalışmalarına devam ediyor."

    , 'de meydana gelen in ardından dan bir açıklama yaptı. paylaşımında, " ve görevli 832 profesyonelimiz, hizmeti vermek için çalışmalarına devam ediyor. Bu acıyı azaltmak için göze alamayacağımız bir sorumluluk yok. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız" ifadelerini kullandı.

    DHA
    Sağlık Bakanı Koca'dan İzmir depremi sonrası açıklama!

    , 'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki in ardından bir açıklama yaptı.

    "İZMİR HALKININ YANINDAYIZ"
    , hesabı Twitter'dan, "112 Acil ve UMKE Timlerinde görevli 832 profesyonelimiz, can kurtarmak ve yaralılara acil sağlık hizmeti vermek için çalışmalarına devam ediyor. Bu acıyı azaltmak için göze alamayacağımız bir sorumluluk yok. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız" açıklamasını yaptı.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan İzmir depremi sonrası açıklama: "112 Acil ve UMKE Timlerinde görevli 832 profesyonelimiz, can kurtarmak ve yaralılara acil sağlık hizmeti vermek için çalışmalarına devam ediyor."