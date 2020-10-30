İzmir'deki deprem sonrası AFAD'dan hayati uyarı

İzmir'deki deprem sonrası AFAD'da hayati önleme sahip uyarılar geldi. AFAD, "Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Doğalgaz ve su vanaları, elektrik şalterleri kapatılmalıdır" açıklamasında bulundu.

İŞTE AFAD'DAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor. Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Doğalgaz ve su vanaları, elektrik şalterleri kapatılmalıdır.

Profesyonel ekiplerin hızlı geçişi için yollar boş bırakılmalıdır.



Gerekmedikçe özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın. pic.twitter.com/rpThDXaZVA — A F A D (@AFADBaskanlik) October 30, 2020