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    • 30.10.2020 16:48
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    'deki deprem sonrası 'dan hayati uyarı

    haberine göre 'deki deprem sonrası 'da hayati önleme sahip uyarılar geldi. AFAD, "Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Doğalgaz ve su vanaları, elektrik şalterleri kapatılmalıdır" açıklamasında bulundu.

    İzmir'deki deprem sonrası AFAD'dan hayati uyarı

    'deki deprem sonrası 'da hayati önleme sahip uyarılar geldi. AFAD, "Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Doğalgaz ve su vanaları, elektrik şalterleri kapatılmalıdır" açıklamasında bulundu.

    İŞTE AFAD'DAN YAPILAN AÇIKLAMALAR
    Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor. Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Doğalgaz ve su vanaları, elektrik şalterleri kapatılmalıdır.

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    Haberler Güncel İzmir'deki deprem sonrası AFAD'dan hayati uyarı