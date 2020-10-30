İzmir'deki deprem sonrası AFAD'dan hayati uyarı

İzmir'deki deprem sonrası AFAD'da hayati önleme sahip uyarılar geldi. AFAD, "Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Doğalgaz ve su vanaları, elektrik şalterleri kapatılmalıdır" açıklamasında bulundu.
İŞTE AFAD'DAN YAPILAN AÇIKLAMALAR
Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor. Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Doğalgaz ve su vanaları, elektrik şalterleri kapatılmalıdır.
Profesyonel ekiplerin hızlı geçişi için yollar boş bırakılmalıdır.— A F A D (@AFADBaskanlik) October 30, 2020
Gerekmedikçe özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın. pic.twitter.com/rpThDXaZVA
Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin. pic.twitter.com/gtjCjgJBVZ— A F A D (@AFADBaskanlik) October 30, 2020