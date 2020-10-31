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    • Spor
    • 31.10.2020 Gazete
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    Kalplerimiz ’le

    'de dün meydana gelen 6.9 şiddetindeki büyük bir şok yaşatsa da tüm kısa süre içinde tek yürek oldu. 4 büyükler dahil birçok spor kulübü İzmir için geçmiş olsun mesajı yayımlarken de , Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Bandırmaspor ve Bergama Belediyespor-Kozan maçlarını ileri bir tarihe ertelendi.

    Kalplerimiz İzmir’le

    'de dün meydana gelen 6.9 şiddetindeki büyük bir şok yaşatsa da tüm kısa süre içinde tek yürek oldu. 4 büyükler dahil birçok spor kulübü İzmir için geçmiş olsun mesajı yayımlarken de , Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Bandırmaspor ve Bergama Belediyespor-Kozan maçlarını ileri bir tarihe ertelendi.

    DEPREME KAYITSIZ KALMADILAR
    İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Galatasaraylı Falcao, Fenerbahçeli Caner Erkin, Beşiktaşlı Oğuzhan ve birçok futbolcu geçmiş olsun mesajı paylaştı.

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