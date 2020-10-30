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    • 30.10.2020 08:49
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    virüs vakalarının artış gösterdiği 'da araçlarına denetimi

    haberine göre 'ne bağlı ekipler, virüs tedbirleri kapsamında araçlarına yönelik denetim yaptı. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.

    İstanbul'da koronavirüs denetimi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Ümraniye, Beşiktaş, Maltepe, Avcılar, Sarıyer, Üsküdar ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.



    Fatih, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi.



    Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.

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    Haberler Güncel Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi