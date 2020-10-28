EN ACİL TEDBİR HANGİ ALANDA UYGULANMALI?

En önemlileri bence toplu taşıma ve yeme içme alanları. Buraların kurallara uyması, denetimlerin yapılması ve kalabalık oluşmasının engellenmesi. Çünkü yeme-içme alanlarında maskeler çıkarılıyor tabi. Dolayısıyla bulaşma daha kolay oluyor. Dolayısıyla ciddi bir bulaş riski var oralarda. Avrupa'da da çalışmalar bunu destekliyor. Avrupa'nın pekçok ülkesinde de bu yeme içme ile ilgili belli düzenlemeler, belli saatlerin kısıtlanması gibi tedbirler var. ABD'de de var. Dolayısıyla Türkiye'de de bu alanların en azından denetimlerinin yapılması ve kurallara uymayanların bu hizmeti vermeleriyle ilgili kısıtlamalar getirilmesi doğru olacaktır diye düşünüyorum.

İkincisi de sizin de söylediğiniz gibi toplu taşıma. Bulaşma açısından büyük bir risk. Mesafeyi koruyamıyorsunuz, sadece maske ve el hijyeninden başka silahınız kalmıyor. Toplu taşımadaki yoğunluğun azaltılması çok önemli. Bununla ilgili bazı kamu kurumları kademeli mesai uygulamaya geçti ama bu yetmiyor sanırım. Mutlaka özel sektörün de destek vermesi lazım. İşe gidiş-dönüş saatleri dışındaki tenha saatlerin de halk tarafından kullanılması için de bir teşvik edici uygulamanın getirilmesi de yerinde olur diye düşünüyorum.