Bahadır Erdem kimdir? İYİ Partili Bahadır Erdem kaç yaşında, nereli?

Bahadır Erdem, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent, 2004 yılında da aynı Anabilim Dalına Doçent ve 2009 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalına Profesör kadrosuyla atandı. Prof. Dr. Erdem, ayrıca, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde milletlerarası özel hukuk, kanunlar ihtilafı, uluslar arası bireysel davalar, uluslar arası fikri mülkiyet hukuku, Türk Vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku dersleri vermektedir.

27 Kasım 2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un, tüm hazırlık çalışmalarında bulunmuş ve Adalet Bakanlığı Komisyonu Üyesi olarak Kanun'un kabul edilmesine kadar aktif görev yapmıştır.