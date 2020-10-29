19.23'te İstiklal Marşı ile başlayan Büyük Cumhuriyet Konseri sona erdi. Antalya'daki Patara Antik Kenti meclis binasında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirilen konser, CHP'li seküler burjuvanın sözcüsü Uğur Dündar'ı bile hayran bıraktı.

Dündar sosyal medya hesabından, "Harika, unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı gecesi yaşıyoruz. Keşke her gün böyle olsa...