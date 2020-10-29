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    • 29.10.2020 21:45
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    Son dakika: ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

    Sanat Büyük Ödülleri”nin sahipleri açıklandı. Ödüllerin bu yıl Mehmet Çebi, Necmeddin Okyay, Sadettin Ökten, İsmail Kara, , ve Özdemir Erdoğan’a verilmesi kararlaştırıldı.

    Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, " ve Sanat Büyük Ödülleri" verilecek isimler belirlendi.

    Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye'nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlara verilen "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri"nin bu yılki sahiplerini belirlemek üzere yürütülen titiz çalışma tamamlandı.

    Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında bu yıl koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görülürken, "vefa" ödülünün de Necmeddin Okyay'a verilmesi kararlaştırıldı.

    Bu yıl "kültür tarihi" ödülüne Sadettin Ökten, "sosyal bilimler" ödülüne İsmail Kara, "edebiyat" ödülüne , "sinema" ödülüne , "müzik" ödülüne ise Özdemir Erdoğan layık bulundu.


    Gelecek günlerde düzenlenecek "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri" töreninde, kazanan isimler için ödüllerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği öğrenildi.


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    Haberler Güncel Son dakika: 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu