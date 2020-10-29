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    • 29.10.2020 22:01
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    'da terör örgütü 'ya operasyon: tüfeği ele geçirildi

    Mehmetçik 'lı teröristlere aman vermiyor. 'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince icra edilen operasyonda, 1 adet Zagros tüfeği, tüfeğe ait çok sayıda fişek ve 30 adet elektrikli fünye ele geçirildi.

    Meral Yıldız
    Terör örgütü PKK'ya operasyon

    Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar devam ediyor.

    Çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla, Başkale İlçesi kırsalında 28 Ekim 2020 tarihinden itibaren Yıldırım-10 operasyonu başlatıldı.

    İcra edilen operasyonda neticesinde; 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 105 adet PK makinalı tüfeğe ait fişek, 30 adet elektrikli fünye ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi.

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    Haberler Güncel Van'da terör örgütü PKK'ya operasyon: Keskin nişancı tüfeği ele geçirildi