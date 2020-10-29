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    • 29.10.2020 08:08
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    Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk cuma namazı: İşte yeni yüzü

    Kariye Camisi yapılan restorasyonun ardından yarın açılıyor. 75 yıl aradan sonra kılınacak ilk cuma namazına Başkan Erdoğan’ın da katılması bekleniyor. Camide fresk ve mozaikler için perde sistemi kuruldu.

    Sabah
    Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk cuma namazı: İşte yeni yüzü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 75 yıl sonra müzeden yeniden camiye çevrilen Kariye Camisi'nde ilk cuma namazı yarın kılınacak.

    Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk cuma namazı: İşte yeni yüzü

    Erdoğan'ın da katılacağı ilk namaz öncesinde hazırlıklar tamamlandı. 15 asra yaklaşan kutsal geçmişiyle dikkat çeken Kariye Camisi'nin yeni yüzü içeriden görüntülendi.
    Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk cuma namazı: İşte yeni yüzü

    Tarihi yapının içindeki fresk ve mozaikler için perde sistemi oluşturuldu. Ahşap minber yerleştirilen camide, yapının orijinal halinden kalan kısımlar da korundu. Giriş ve iç orta kısmındaki mozaik ve freskler de aslına uygun olarak bakımdan geçirildi.

    Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk cuma namazı: İşte yeni yüzü

    Ayasofya Camisi modeliyle yapılan düzenlemeyle, kıble yönündeki Hz. İsa mozaiklerini örten perde sistemi de kuruldu. Caminin halıları da serildi. Kariye, Bizans dönemi imparatorlarının İncil'den kıssaları anlatmak için yapılan altın mozaikleriyle biliniyor.

    Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk cuma namazı: İşte yeni yüzü

    Camide 20 yıldan beri rehberlik yapan Serdar Dönmez, "Buraya dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Müslüman ziyaretçiler burada Hz. Meryem'i dinliyor. Kuran'daki kıssalardan örneklerle anlatıyorum. Kimisi Hz Meryem'in Kuran'da geçtiğini ilk kez burada duyduğunu söylüyor. Yahudiler de Hz. Musa hakkında bilgi alabiliyor. Burası gerçekten çok önemli bir dini mekan" dedi.
    Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk cuma namazı: İşte yeni yüzü

    15 ASIRLIK GEÇMİŞ
    Tarihi Roma surlarının dibinde özel mimarisiyle bilinen Kariye Camisi, ilk olarak 6. yy'da inşa edildi. Burada Aziz Babylas'ın kutsal kabul edilen mezarı yer alıyordu.

    Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk cuma namazı: İşte yeni yüzü

    Kommenos Hanedanı döneminde daha büyük bir şekilde yeniden inşa edilen kiliseye, şehir merkezi dışında kaldığı için Chora adı verildi. Latin istilasında talan edilen ve ağır tahribat gören kilise, daha sonra tekrar onarımdan geçirildi.

    Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk cuma namazı: İşte yeni yüzü

    14'üncü asırda kütüphane ve şapel kısmıyla önemli bir dini mekan olarak ilgi gördü. İstanbul'un fethinden sonra kilise olarak kullanılmaya devam eden Kariye, 1511'de Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye dönüştürüldü.

    Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk cuma namazı: İşte yeni yüzü

    Bakanlar Kurulu'nun 29 Ağustos 1945'teki kararıyla müzeye çevrildi. Bu karar 2019'da Danıştay tarafından iptal edildi ve yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. Danıştay'ın kararında, "Devlet, vakıfları muhafaza edebilir, onlara müdahale edemez" denildi.

    Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk cuma namazı: İşte yeni yüzü

    Kariye Camisi, 1 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de cami olarak yeniden ibadete açıldı.
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