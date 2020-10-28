Saat 11.10'da enkaz bölgesine ulaşan helikopterler iniş için yaklaşmaya geçerken, yeni yağan ve henüz sertleşmeyen karlar, pervanelerin rüzgarıyla savruldu. Helikopterlerden birinin pilotunun savrulan karlar nedeniyle görüş mesafesini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yere çarptı.Pilotlar ile dağcılar, diğer helikopter tarafından kaza bölgesinde alınarak Göksun'a ulaştırıldı.

28 Mart 2009: Astsubay Aydın Özsıcak'ın telefonu 4 gün sonra kullanıma açıldı ve saat:14.40.12 ile saat:14.40.24'te telefonuna mesaj geldi.

28 Mart 2009: Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ait Skorsky için Kara Kuvvetleri Komutanlığı üç kişilik kaza kırım ekibi oluşturdu. Ekibin içinde Davut Uçum ve Aydın Özsıcak yer aldı.

29 Mart 2009: Ulaştırma Bakanlığı'na ait kaza kırım ekibi, Muhsin Yazıcıoğlu taşıyan TC-HEK tescil işaretli helikopterde incelemede bulundu. Helikopterdeki kayıt yapma özelliğine sahip Argus5000 CE ve SKYMAP cihazlarının fotoğrafını çekti.

29 Mart 2009: Kara Kuvvetleri Komutanlığı üç kişilik kaza kırım ekibi enkaz bölgesine ulaştı. Aydın Özsıcak ve Davut Uçum; Skorsky helikopterle ilgilenmeyip, Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinde faaliyet halinde bulundular ve hayati öneme sahip Argus5000 CE ve SKYMAP cihazlarını çaldılar.

30 Mart 2009- Ulaştırma Bakanlığı'na ait kaza kırım ekibi, TC-HEK tescil işaretli helikopterde Argus5000 CE ve SKYMAP cihazlarının olmadığını tespit etti. Kırım ekibi fotoğraf çekti.