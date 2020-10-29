Özel hastanelere koronavirüs ayarı

ÖZEL SEKTÖRE ÇAĞRI

Milliyet'in haberine göre görüşmelerde yatak oranı konuşmadıklarını belirten Bahat, "Vatandaş dışarıda kaldıysa tüm imkanlarımızın hepsini ayıracağız. Vatandaş dışarıda kalırsa normal ameliyatları da durduracağız, acil dışında ameliyat da kabul etmeyeceğiz. Ama bütün bunlara gerek yokken bu kapıları kapatmanın da mantığı yok. Neticede bizim ödememiz gereken borçlar, personel giderimiz var. İşlerin kontrolden çıkacağına inanmıyorum. Tabi bu vatandaşın sorumlu davranmasına bağlı" dedi. Grup hastanelerinin bazı hastanelerini pandemi hastanesi yapabilmeleri konusunun da ele alındığını kaydeden Bahat, şunları söyledi: "Birden fazla hastanesi olan gruplar, devletin uygun gördüğü rakamdaki yatak ve yoğun bakım sayısını aynı şehirdeki belli hastanelerinde kullanabilecek. Grup hastaneleri bazı hastanelerini tümüyle korona hastanesi yapabilecek. Bu esneklikleri verdi bakanımız. Temiz hastane değiğimiz hastanelerin de olabilmesi lazım. Siz bir hastanenin yataklarının yüzde 50'sini koronavirüse ayırdığınızda diğer hastaları korumakta zorluk çekersiniz. Bu toplantıdan sonra özel sektörün çok daha enerjik şekilde elini taşın altına koyacağını düşünüyorum."