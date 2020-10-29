PUBG 29 Ekim kodları! PUBG Mobile Cumhuriyet Bayramı kodları nelerdir?

PUBG MOBİLE NEDİR?

PlayerUnknown's Battlegrounds, ya da bilinen adıyla PUBG, Bluehole tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte olan çok oyunculu bir video oyunudur. Oyunda 100'e yakın (en fazla 100) oyuncu rotası belirlenmiş bir uçağın içinde oyuna başlarlar. İstedikleri zaman uçaktan atlarlar ve paraşütleriyle adanın herhangi bir konumuna inerler.

Oyuncuların temel amacı çeşitli yerlerden buldukları çeşitli silahlarla diğer oyuncuları öldürüp ölmeden en sona kalan oyuncu olmaktır. Oyun esnasında adanın haritasındaki güvenli alan gittikçe küçülmeye başlar. Harita küçüldükçe oyuncular daha küçük bir alana yoğunlaşırlar ve birbirlerini görüp saf dışı bırakmaları ihtimâli kolaylaşır. Oyunda en son hayatta kalan oyuncu/takım oyunu kazanır.