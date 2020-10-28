"KOVİD-19 BİR AİLE HASTALIĞI"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'daki hasta sayısındaki artışın temel nedenlerinin birkaç maddede sıralanabileceğini söyledi.

Tatil sürecinde Anadolu'ya gidenlerin tekrar İstanbul'a dönmeye başladığını belirten Dökmetaş, "Tatil, aile ziyaretleri için değişik bölgelere giden insanlar döndüler. Dönenlere ailenin diğer bireyleri 'Hoş geldin'e gitti ve onlara, 'Aileden zarar gelmez, en yakınımızdan zarar gelmez.' diye sarıldılar, görüştüler. Bulaşta bunun önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz. Çünkü insanların bir kısmı asemptomatik olarak hastalığı geçiriyor. Klinik bulgular olmuyor, çocuklarda daha fazla olmak üzere, erişkinlerde de asemptomatik formda hastalık geçirilebiliyor. Birinci sebep bu." diye konuştu.

Prof. Dr. Dökmetaş, yaz döneminden beri artış olduğunu aktararak, şunları kaydetti: "İnsanlar sıcak havanın da verdiği rehavetle bu uyarılarımıza uymadılar. Bu nedenle gittikleri yerde de Anadolu'da da bir artış oldu. O insanların önemli bir kısmı İstanbul'a dönünce tekrar mikroorganizmayı, virüsü bu tarafa getirdiler. Yani hastalık haziran, temmuz ayları gibi İstanbul'dan Anadolu'ya yayıldı, sonra oradan tekrar merkeze doğru geldi. Gelen insanlar da yakın ilişkiyle iş yerlerinde veya ev halinde hastalığı bulaştırdılar. Bu bir aile hastalığı. Hastalık en yakından bulaşıyor.

İkinci bulaşma yolu ise iş yerleri. Tatil dönüşü insanlar iş yerlerine gittiler. İş yerlerinde yakın temasla beraber mikroorganizmanın bulaşması devam etti. Geçmişten beri yaptığımız ana hatalardan biri şuydu; evde altın günleri, kısır günleri yapmak, birlikte doğum günleri kutlamak... Bunlara devam edildi. Aynı blokta, apartman içerisinde bulunan insanlarda hastalığın yayıldığını gördük."

Dökmetaş, Kovid-19'un bulaşma riski açısından maske ve mesafe kuralarının çok önemli olduğunu, özellikle toplu taşıma araçlarında bu kurallara uyulması gerektiğini ifade ederek, "Bazı yerlerde insanların o sosyal mesafeye uyması söz konusu olamıyor. Kişi işine gitmek istiyor, mecburen toplu taşıma aracını kullanıyor. Bu nedenle burada belediyeye, sivil toplum örgütlerine iş düşüyor. Daha çok toplu taşıma aracını piyasaya çıkarmaları ve uygulamaya koymaları lazım." dedi.

Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, vatandaşların yaz dönemiyle beraber tedbirleri uygulamayı bıraktığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Araya bayramlar, asker uğurlamaları, düğünler girdi, gece kulüplerinde eğlenceler, kafelerde, restoranlarda yakın temaslar başladı ve hastalığın önü alınamaz hale geldi. Ancak ülkemiz yine şanslı, alt yapımız çok iyi, iyi bir sağlık ordusu var ama onlar da çok yoruldu. Onlar da ayakta duracak durumda değil. Hastanelerimizin sayısı ve yatak kapasitemiz çok iyi. Bugün İspanya'da bizim 20 katımız hasta günlük geliyor. İtalya, Fransa'da günlük bizim 10-15 katımız hasta var. Onlar kötü örnekler, iyi yönetemiyorlar. Biz onlardan iyiyiz ama tedbirlerimizi almazsak biz de daha sonra onlara benzeyeceğiz."