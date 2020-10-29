Son dakika: İYİ Partili Ümit Özdağ disipline sevk edildi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiye ve İstanbul İl Başkanına yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.



İL VE İLÇE BAŞKANLARI İSTEDİ!

Ümit Özdağ'ın disipline sevk edilmesi hakkında İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "İl ve ilçe başkanlarıızın isteği ile karar verildi" ifadelerine yer verildi.



AKŞENER TALEPLERİ DEĞERLENDİRECEK

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Sayın Genel Başkanımız, başvuru ve talepleri değerlendirerek, Sayın Ümit Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar verdi." dedi.



"KÖTÜLÜĞE 'ÜMİT' OLMAYACAĞIZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülükle suçlayan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a ''kötülüğe ümit olmayacağız'' sözleri ile göndermesinde bulunmuştu.