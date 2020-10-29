



Daha önce Anadolu'nun üretim merkezlerinden trenle Derince'ye, Derince'den feribot ve devamında karayolu ile Çorlu'da bulunan sanayi tesislerine ulaştırılan yükler, artık Marmaray'dan geçecek aktarma yapılmadan vasıta değiştirmeden varış yerlerine ulaşacak. Bu sayede sanayicilerimiz, üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın lojistik maliyetleri düşecek, rekabet güçleri artacak. Bu kapsamda 8 Mayıs'ta Gaziantep'ten Çorlu'ya plastik ham madde taşıyan yük treni Marmaray'dan geçiş yaptı. Yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve 1200 ton ağırlığındaki yurt içi yük treni 9 Mayıs'ta Çorlu'ya ulaştı. Marmaray'dan 14 Nisan'dan itibaren yurt içi ve uluslararası olmak üzere giden ve gelen toplam yük treni sayısı 328, bu trenlerle taşınan yük miktarı 142 bin ton oldu."