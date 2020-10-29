





Organizasyonu denizden kendi kullandığı bot ve telsizle idare eden Başkan Gökmen, "Cumhuriyetimizin 97'nci yıl dönümünde İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarıyla kurucu irademiz Gazi Mustafa Kemal'i saygıyla anıyoruz" dedi. Gökmen, "İstiklal mücadelemizin en önemli etkeni olan ve 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı gösterdiği şanlı direnişle bir kez daha gazi unvanı alan milli iradenin en önemli günü olan Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diyerek şunları söyledi: