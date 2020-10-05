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    • 05.10.2020 15:33
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    'li 'nun işgalci sessizliği dikkat çekti!

    Başkanı , sözde ’nı destekleyen ve Türk-İslam düşmanlığını gözler önüne seren skandal iletilerini silmişti. Ermenilerin Türklerine yaptığı ise Kaftancıoğlu’nun dile getirmediği gibi ’ın Azerbaycan’a saldırısı sonrasında ise Twitter’da hiç ileti atmaması dikkatlerden kaçmadı. Ermenistan sunun sivil Azerbaycan Türklerini katletmesine ise dan hiç tepki vermedi. Sosyal medya kullanıcıları, Kaftancıoğlu’nun çelişkisini bir kez daha gördü.

    Fatma Damla Kayayerli
    CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun işgalci Ermenistan sessizliği

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, birçok iletisinde devlet karşıtlığını gösterdiğini vurguladı. Terör örgütleri hakkında ve Gezi Kalkışması'nda attığı iletiler ise hâlâ hafızalarda. Sözde Ermeni Soykırımı'nı destekleyen ve Türk-İslam düşmanlığını ifşa eden skandal iletilerini ise bir süre önce silmişti.

    SOYKIRIMA UĞRATILAN AZERİLERİ GÖZÜ GÖRMEDİ

    Kaftancıoğlu tweetinde şunları söylemişti: "Tarihte Bugün: 'Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz, 19.15'te Taksim'de" Kaftancıoğlu'nun, Ermenilerin Hocalı Soykırımını ise görmezden geldiği unutulmadı.
    Son 8 gündür Azerbaycan'a saldıran işgalci Ermenistan'ın sivilleri katletmesine de Kaftancıoğlu'nun hiç ses çıkarmadığı görüldü.

    KAFTANCIOĞLU'NUN DUYARLILIĞI AZERBAYCAN TÜRKLERİNE YOK!

    Ermenistan Ordusu'nun sivil Azerbaycan Türklerine füzeler atmasına hiç ses çıkarmayan Kaftancıoğlu, her ne hikmetse "Ermeni Soykırımı" duyarlılığını ön plana çıkarmak isteyen bir siyasetçi... Bilindiği üzere Türkiye'nin yakın tarihinde "Ermeni Soykırımı" bulunmuyor.
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    Haberler Güncel CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun işgalci Ermenistan sessizliği dikkat çekti!