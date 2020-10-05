Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, birçok iletisinde devlet karşıtlığını gösterdiğini vurguladı. Terör örgütleri hakkında ve Gezi Kalkışması'nda attığı iletiler ise hâlâ hafızalarda. Sözde Ermeni Soykırımı'nı destekleyen ve Türk-İslam düşmanlığını ifşa eden skandal iletilerini ise bir süre önce silmişti.