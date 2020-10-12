"NEDEN GÖREVDE?" DİYE SORDU

Bayrakçı özel bir TV kanalının canlı yayında Kaftancıoğlu'nun PKK ve Ermeni Soykırımı imalarını ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın da Kaftancıoğlu'nun eleştirdiğini anımsatarak CHP içinde bulundurulmasını sorguladı ve "Neden hala görevinde" diye sordu.

"İMZALAR NEDEN GEÇERSİZ?"

Cemal Canpolat'ın imza topladığını belirten Bayrakçı, "Niye göreve getirmiyorsunuz? Engel oluyorsunuz. Adam imza toplamış. Yoksa Alevi diye mi?" şeklinde konuştu.