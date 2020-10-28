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    • 29.10.2020 04:57
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    SON DAKİKA: 'da teröre gece darbesi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

    SON DAKİKA HABERİ... Emniyet müdürlüğüne bağlı () ekipleri terör örgütü DHKP-C’ye yönelik çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona polis özel harekat ekipleri de destek verdi.

    AA

    SON DAKİKA HABERİ...İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında Kağıthane ve Eyüpsultan'ın da bulunduğu bir çok ilçede DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

    Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından saat 02:00 sıralarında harekete geçen ekipler, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyon yapılan adreslerden biri de Eyüpsultan ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi, Metin Sokak'ta bulunan 4 katlı bina oldu.

    ÖZEL HAREKAT POLİSİ ÇEVRE GÜVENLİĞİ ALDI
    Operasyona destek veren Özel Harekat Polisleri, şüphelilerin bulunduğu binaya girdi. Baskının ardından bina etrafında Özel Harekat Polisleri güvenlik önlemi aldı.



    ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
    Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da emniyete götürüldü.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da teröre gece darbesi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı