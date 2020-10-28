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    • 28.10.2020 09:42
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    'tan 'nun skandal karikatürüne tepki

    : İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca a saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. ’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!

    , Twitter hesabından, 'nun Cumhurbaşkanı 'ı konu alan kapak karikatürüne ilişkin açıklamada bulundu.

    "MİZAH DEĞİL TERBİYESİZLİK"
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, paylaşımında, "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo'nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam'a duyulan nefrettir!" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne tepki