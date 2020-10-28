Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konu alan kapak karikatürüne ilişkin açıklamada bulundu.



İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. #CharlieHebdo'nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam'a duyulan nefrettir!