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    • 28.10.2020 12:51
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    SON DAKİKA: 'da korkutan ! 'dan ilk açıklama geldi (Kandilli son depremler listesi)

    Son dakika haberi... 'dan yapılan açıklamaya göre, 'ın Tercan ilçesinde saat 12.16'da 4,3 büyüklüğünde oldu. Depremin derinliği ise 6,79 kilometre olarak kaydedildi. Deprem Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Erzurum gibi şehirlerde de hissedildi. İşte Kandilli son depremler listesi.

    Erzincan'da korkutan deprem!

    'ın Tercan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Erzincan'ın Tercan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.16'da meydana geldi. Yerin 6.79 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.












    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4, merkez üssünü ise ilçenin Altınkaya köyü olarak açıkladı.


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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Erzincan'da korkutan deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi (Kandilli son depremler listesi)