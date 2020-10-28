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Sözlerimin başında yol arkadaşım Markar Esayan'a rahmet diliyorum.

Hatay ve İskenderun'a geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum.

Amanoslar'dan ülkemize giren 2 teröristin güvenlik güçlerimiz sayesinde kısa sürede tespiti Allah korusun büyük bir felaketin önüne geçmiştir.

Daha önce belirlenen bir grubun son üyeleri olduğu anlaşılmıştır. Bu olay Türkiye'nin Suriye merkezli terör saldırıları konusundaki hassasiyetinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Bize verilen sözler tutulup, bu teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkarılmazsa ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrar tekrarlıyorum.

DEAŞ ile sadece Türkiye mücadele etmektedir.

Rusya'nın İdlib bölgesindeki Suriye Milli Ordusu güçlerine saldırısı bölgede kalıcı barış ve huzurun istenmediğine işarettir.

ABD'nin Suriye'nin Irak sınırı boyunca oluşturmaya çalıştığı yapının yeni çatışmaların, trajedilerin habercisi olduğu da açıktır.

AYRINTILAR GELİYOR...