Resen ne demek? Resen soruşturma ne demek?

Resen soruşturma ne demek? Resen ne demek? Resen kelime anlamı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Charlie Hebdo için açılan resen soruşturmanın ardından vatandaşlar resen ne demek sorusuna yanıt aranıyor. Peki, resen soruşturma ne demek?

RESEN NE DEMEK?

Resen sözcüğü, hukuki alanda kanunlarla karara bağlanan konuları içermektedir. Bir konu kanunla karar bağlanmış ise, bu konuda hiç kimseye danışılmadan karar verilebilir. Resen, kimseye danışılmadan yani bağımsız olarak anlamına gelmektedir.