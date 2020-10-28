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İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Güncel koronavirüs haritası yayımlandı: İşte riskin en yüksek olduğu yerler

İstanbul'da koronavirüs haritası her geçen gün daha da kızarıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerinde" dediği kente ilişkin "Hayat Eve Sığar" uygulamasındaki son veriler, neredeyse her ilçenin kırmızıya boyandığını gösteriyor. Peki İstanbul'un koronavirüs haritasında en riskli ilçeler hangileri? İşte son dakika güncel verilerle riskin en yüksek olduğu yerler.

28.10.2020 08:23 - Son Güncelleme: 28.10.2020 08:28
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Güncel koronavirüs haritası yayımlandı: İşte riskin en yüksek olduğu yerler

Kovid-19 salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul'da, ilçelerdeki vaka sayıları henüz açıklanmazken, "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden yayınlanan son veriler, neredeyse her ilçe ve mahallenin kırmızıya boyandığını gösteriyor.

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İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Güncel koronavirüs haritası yayımlandı: İşte riskin en yüksek olduğu yerler

Kovid-19 salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul'da, ilçelerdeki vaka sayıları henüz açıklanmazken, "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden yayınlanan son veriler, neredeyse her ilçe ve mahallenin kırmızıya boyandığını gösteriyor. Milliyet'te yer alan haber şöyle:

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Güncel koronavirüs haritası yayımlandı: İşte riskin en yüksek olduğu yerler

BAHÇELİEVLER
Eğitim ve sosyo ekonomik düzeyi düşük bölgelerde hasta sayısındaki artış korkutucu boyutlara ulaşmış durumda. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, vaka artışının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söylediği 28 ilçe de haritaya yansımış durumda.

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Güncel koronavirüs haritası yayımlandı: İşte riskin en yüksek olduğu yerler

ARNAVUTKÖY
Avrupa yakasında en kötü durumdaki ilçeler, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa, Bahçelievler, Beyoğlu, Eyüpsultan, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Arnavutköy olarak sıralanıyor.

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Güncel koronavirüs haritası yayımlandı: İşte riskin en yüksek olduğu yerler

ESENYURT
Hayat Eve Sığar uygulamasında iki hafta öncesine kıyasla görece artışın yaşandığı ilçelerin ise Beşiktaş, Avcılar, Şişli, Çatalca, Bakırköy olduğu göze çarparken, vaka sayısının Anadolu yakasında da her geçen gün arttığı dikkatlerden kaçmıyor.

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