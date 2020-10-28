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İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Güncel koronavirüs haritası yayımlandı: İşte riskin en yüksek olduğu yerler

İstanbul'da koronavirüs haritası her geçen gün daha da kızarıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerinde" dediği kente ilişkin "Hayat Eve Sığar" uygulamasındaki son veriler, neredeyse her ilçenin kırmızıya boyandığını gösteriyor. Peki İstanbul'un koronavirüs haritasında en riskli ilçeler hangileri? İşte son dakika güncel verilerle riskin en yüksek olduğu yerler.

28.10.2020 08:23 - Son Güncelleme: 28.10.2020 08:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





