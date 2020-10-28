29 Ekim İETT otobüs metro Marmaray metrobüs bedava mı? 29 Ekim İstanbul Ankara İzmir toplu taşıma ücretsiz mi?

29 Ekim İstanbul Ankara İzmir toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim İETT otobüs metro Marmaray tramvay bedava mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm yurtta yaşanacak. Daha önce resmi tatillerde toplu ulaşımın ücretsiz olması nedeniyle vatandaşlar 29 Ekim İETT otobüs metro Marmaray tramvay bedava mı sorusuna yanıt aranıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları!

29 EKİM İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak.