29 Ekim İETT otobüs metro Marmaray metrobüs bedava mı? 29 Ekim İstanbul Ankara İzmir toplu taşıma ücretsiz mi?

29 Ekim İstanbul Ankara İzmir toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim İETT otobüs metro Marmaray tramvay bedava mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm yurtta yaşanacak. Daha önce resmi tatillerde toplu ulaşımın ücretsiz olması nedeniyle vatandaşlar 29 Ekim İETT otobüs metro Marmaray tramvay bedava mı sorusuna yanıt aranıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları!
29 EKİM İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak.
ANKARA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Toplu taşıma araçları ile (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) "Cumhuriyet Bayramı"mızın 97. yılı olan 29 Ekim 2020 Perşembe günü vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verilecektir" denildi.
İZMİR TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşımada ulaşım ücretlerinin 1 kuruş olmasını kararlaştırdı.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 9y'ncı yıldönümünü münasebetiyle İzmir içinde yolcu taşıma ücretleri de toplu taşıma araçlarında 1 kuruşa indirilecek.