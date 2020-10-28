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    • 28.10.2020 15:23
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    Gündemde sıkça araştırılan sorulardan biri ? Oldu. İstanbul’da yaşayanlar vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden sorgulananlardan biri da oldu. Peki bugün açılması beklenen Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu seferlerine başladı mı, hangi güzergahı kullanacak olanlar faydalanabilir?

    takvim.com.tr
    Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu ücretsiz olacak mı? M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları listesi

    Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metro hattı olma özelliği taşıyan M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu seferlerine başladı mı? Kullanmak isteyen vatandaşlar Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu ücretsiz mi sorusunun yanıtın merak eder oldu. M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları listesi de açıklandı. Temeli 2014 yılında atılan, 15 istasyonu olan ve 6 ilçeyi birbirine bağlayan olan M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro ile ilgili bilgileri derledik.

    M7 MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METROSU ÜCRETSİZ Mİ?

    Hastanede corona virüs tedavisi süren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce ilk 2 gün açıklanan ücretsiz hizmet süresini 10 güne çıkardığını açıkladı.28 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'den itibaren 10 gün ücretsiz olacak.

    M7 MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO DURAKLARI

    Mecidiyeköy Metro Durağı

    Çağlayan Metro Durağı

    Kağıthane Metro Durağı

    Nurtepe Metro Durağı

    Alibeyköy Metro Durağı

    Yeşilpınar Metro Durağı

    Veysel Karani Metro Durağı

    Akşemsettin Metro Durağı

    Kazım Karabekir Metro Durağı

    Yeni Mahalle Metro Durağı

    Karadeniz Mahallesi Metro Durağı

    Tekstilkent Metro Durağı

    Yüzyıl Metro Durağı

    Göztepe Metro Durağı

    Mahmutbey Metro Durağı

    METRO KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

    Hastanede corona virüs tedavisi süren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce ilk 2 gün açıklanan ücretsiz hizmet süresini 10 güne çıkardığını açıkladı.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavi gördüğü hastaneden bir video paylaşarak, yarın açılacak Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu ile ilgili olarak İmamoğlu "28 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'den itibaren 10 gün boyunca ücretsiz olarak hizmetinizde olacak. Hepinize sağlıklı günler dilerim" dedi.

    M7 METROSUNUN ENTEGRE OLDUĞU HATLAR

    Hattın bu etabının tamamen açılması ile;

    Mecidiyeköy istasyonunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve metrobüs işletmesi ile,

    Alibeyköy istasyonunda T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile,

    Karadeniz Mahallesi istasyonunda T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattı ile,

    Mahmutbey istasyonunda M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı ile entegrasyon sağlanacaktır.
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    Haberler Güncel Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu ücretsiz olacak mı? M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları listesi