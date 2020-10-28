Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu ücretsiz olacak mı? M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları listesi

Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metro hattı olma özelliği taşıyan M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu seferlerine başladı mı? Kullanmak isteyen vatandaşlar Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu ücretsiz mi sorusunun yanıtın merak eder oldu. M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları listesi de açıklandı. Temeli 2014 yılında atılan, 15 istasyonu olan ve 6 ilçeyi birbirine bağlayan olan M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro ile ilgili bilgileri derledik.