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    • 29.10.2020 00:16
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 29 Ekim mesajı

    sosyal medya hesabından özel paylaşımda bulundu. Oktay paylaşımında "97 yıldır istiklalimize sadakatle sahip çıkıyor, Cumhuriyetin 100. yılına gururla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

    100.yılına gururla yürüyoruz

    , "97 yıldır istiklalimize sadakatle sahip çıkıyor, Cumhuriyetin 100. yılına gururla yürüyoruz." ifadesini kullandı.

    100.YILA GURURLA YÜRÜYORUZ

    Oktay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyeti canı pahasına kuranlardan emanet aldık, bu inanç ve bağlılıkla ona ebediyen sahip çıkacağız. 97 yıldır istiklalimize sadakatle sahip çıkıyor, Cumhuriyetin 100. yılına gururla yürüyoruz."

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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 29 Ekim mesajı