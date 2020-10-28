



"Yurttan eşyalarımı topladıktan sonra aynı eve geldim. Bize ayarlanan biletlerle İstanbul'da HDP il binasına gittim. Telefon kartımı kırıp attım. Telefonumu ise HDP binasına bırakmam istendi. Parti binasında Diyarbakır'a gideceğimiz söylendi. 200'er lira para ile bantlanmış bir not kağıdı verdiler. Otobüsle Diyarbakır'a geldiğimizde bizi karşılayacak kişiye notu vermemiz istendi. HDP binasında bize parola olarak, 'Petrol istasyonunun önünde 15 dakika elinizde kırmızı paketli sigara ile bekleyin. Sizi almaya gelen olmazsa Bağlar HDP ilçe binasına gidip, Rıza'nın misafiriyiz dersiniz.' denildi. Bizi kimse almaya gelmeyince parti binasına gittik, parolayı söyledikten sonra bir odaya aldılar."

Terör örgütüne katılım yapacak bazı kişilerle Diyarbakır'da bir evde gece kaldıklarını belirten İ.C, evdeki kişiye beraberlerinde getirdikleri bantlanmış notu verdiklerini bildirdi.

Ertesi gün Mardin'in Kızıltepe ilçesine gönderildiklerini, dikenli tellerin altından geçtiklerini ve koştuktan sonra bir aracın kendilerini aldığını ifade eden İ.C, Suriye'ye götürüldüklerini ve orada kendilerine kod isim verildiğini anlattı.

Terör örgütü PKK'da kaldığı sürede bazı eğitimler aldığına dikkati çeken İ.C, Suriye'nin Haftanin bölgesine geldiğinde kaçmak için fırsat kolladığını vurguladı.

