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    SON DAKİKA: ’deki ile bağlantılı teröristler yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'de 2016 yılında gerçekleştirilen ile ilgili saldırıda "işbirlikçi" olarak görev yapan terör örgütü / üyesi şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

    DHA

    Vezneciler'de 2016 yılında gerçekleştirilen ile ilgili saldırıda "işbirlikçi" olarak görev yapan terör örgütü / üyesi şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.



    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan şüphelilerin 2016 yılında Fatih Vezneciler gerçekleştirilen bombalı saldırıda keşif yaptıkları ve lojistik destek sağladıkları öğrenildi.



    ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
    Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 1 Smith Wesson marka tabanca ve tabancaya ait 6 fişek, dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Yakalanan 9 PKK üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 2016 yılında Vezneciler'de düzenlenen bombalı saldırıda 5'i polis memuru, 7'si sivil, 1'i de saldırgan olmak üzere toplam 13 kişinin hayatını kaybetmiş 36 kişi de yaralanmıştı.



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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul Vezneciler’deki bombalı saldırı ile bağlantılı teröristler yakalandı