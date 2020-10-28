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    • 29.10.2020 01:49
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    TELE 1'in alçaklığı yanına kalmadı! harekete geçti

    Radyo ve Başkanı hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulunarak TELE 1 kanalında yayınlanan bir programda sarfedilen aşağılık sözlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin paylaşımında " olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Söz konusu yayınla alakalı inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

    'nin fonlarıyla yayın hayatını sürdüren ve her fırsatta İslam'a ve milli değerlerimize hakaret eden TELE 1, aşağılık bir yayına daha imza attı.

    Tele 1'de yayınlanan Gün Başlıyor programının sunucusu Musa Özuğurlu, Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve güvenlik güçlerimize iftirada bulundu.

    Özuğurlu, ''Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başında olduğu teşkilatın memurları 'de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor. Böyle olduğu halde Erdoğan, 'i rahatlıkla eleştirebiliyor.'' dedi.

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    Radyo ve Başkanı hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulunarak TELE 1 kanalında yayınlanan bir programda sarfedilen aşağılık sözlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin paylaşımında "Tele 1 ekranlarında kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır. Tele 1 sunucusunun bahse konu yayında muhalefet etme psikolojisiyle kahraman polislerimize iftira atması kabul edilemez. Kendisini esefle kınıyorum."

    Şahin ayrıca "Kamu görevi yürüten yayıncıların gazetecilik ilkelerini unutarak toplumda infial oluşturabilecek açıklamalar yapma özgürlüğü yoktur. olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Söz konusu yayınla alakalı inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

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    Haberler Güncel TELE 1'in alçaklığı yanına kalmadı! RTÜK harekete geçti