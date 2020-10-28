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Koronavirüste umut yaratan gelişme! Aspirin ölüm oranını düşürüyor mu?

Koronavirüs salgını dünya çapında hızla yayılmaya devam ederken, ABD'den gelen yeni bir haber umut yarattı. Koronavirüsle mücadele için ilaç ve aşı çalışmaları veren bilim insanları, yaptıkları çalışmada tüm dünyada yaygın olarak kullanılan aspirin ile ilgili çarpıcı bir sonuç elde etti.

28.10.2020 09:39 - Son Güncelleme: 28.10.2020 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





