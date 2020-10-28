Koronavirüste umut yaratan gelişme! Aspirin ölüm oranını düşürüyor mu?
Koronavirüs salgını dünya çapında hızla yayılmaya devam ederken, ABD'den gelen yeni bir haber umut yarattı. Koronavirüsle mücadele için ilaç ve aşı çalışmaları veren bilim insanları, yaptıkları çalışmada tüm dünyada yaygın olarak kullanılan aspirin ile ilgili çarpıcı bir sonuç elde etti.
28.10.2020 09:39
- Son Güncelleme: 28.10.2020 09:39
Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Güncel verilere göre dünya çapında koronavirüs vaka sayısı 44 milyona dayanmış durumda.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre ise dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 164 bin 609 kişi yaşamını yitirdi.
Bilim insanları gece gündüz demeden virüsü yenecek bir aşı geliştirmek ya da tedavisinde etkili olacak bir ilaç bulmak için çalışıyorlar. Amerika'dan bu konuda gelen yeni bir haber ise koronavirüs salgınında umutları artırdı.
Üstelik bu haber hepimizin bildiği ve dünya çapında neredeyse en yaygın olarak kullanılan ilaç olan aspirinle ilgili! Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmaya göre aspirin kullanmak koronavirüste oldukça olumlu sonuçlar sağlıyor.
Uzmanların yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre hastanede koronavirüs tedavisi gören hastalar arasında düzenli olarak aspirin kullananların virüs kaynaklı ölüm riskinde %47'lik bir düşüş görüldü.