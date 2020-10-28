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    • 28.10.2020 15:01
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    den sağanak yağış uyarısı! (İstanbul, Ankara, )

    haberi... 'den yapılan açıklamaya göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Aksaray, Kırşehir ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Peki İstanbul, Ankara ve 'de yağış var mı? İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika değerlendirmesine göre yurt genelinde .

    Meteorolojiden sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin batı ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Aksaray, Kırşehir ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



    Yağışların Muğla ve Antalya çevreleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.



    Öte yandan, Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Antalya genelinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri (Serik, Manavgat, İbradı) ile Isparta'nın güney (Sütçüler) ve Burdur'un doğu (Bucak) ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



    Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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    Haberler Güncel Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)