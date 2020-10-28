Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin batı ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Aksaray, Kırşehir ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.