Bakan Albayrak mesajında şunları söyledi;
Gönüllerin, ellerin duaya açıldığı kutlu gece...
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğumunun 1449. sene-i devriyesi.
Mevlid Kandili'miz mübarek olsun, İslam aleminin bütün beldelerine huzur ve sulh getirmesini temenni ediyorum.
🤲Gönüllerin, ellerin duaya açıldığı kutlu gece...— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 28, 2020
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğumunun 1449. sene-i devriyesi.#MevlidKandili'miz mübarek olsun, İslam aleminin bütün beldelerine huzur ve sulh getirmesini temenni ediyorum. pic.twitter.com/epOfsflspc