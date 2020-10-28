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    • 28.10.2020 15:06
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    'tan "" mesajı

    Son dakika haberine göre , sosyal medya hesabından ile ilgili mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Mevlid Kandili'miz mübarek olsun, İslam aleminin bütün beldelerine huzur ve sulh getirmesini temenni ediyorum." dedi.

    Bakan Albayrak'tan Mevlid Kandili mesajı

    Bakan Albayrak mesajında şunları söyledi;

    Gönüllerin, ellerin duaya açıldığı kutlu gece...
    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğumunun 1449. sene-i devriyesi.

    'miz mübarek olsun, İslam aleminin bütün beldelerine huzur ve sulh getirmesini temenni ediyorum.



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    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Mevlid Kandili" mesajı