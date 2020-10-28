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    • 28.10.2020 16:02
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    'da 86 yıl sonra yeniden ! Tüm minarelerden salavatlar yükselecek

    Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dolayısıyla bu akşam saat 21.00'de ülke genelindeki tüm camilerin minarelerinden salavatlar okunacağını duyurdu. Öte yandan 'da da 86 yıl sonra yeniden Mevlid i heyecanı yaşanmış olacak.

    Ayasofya'da da 86 yıl sonra bir ilk!

    Başkanı Erbaş, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, saat 21.00'de ülke genelindeki tüm camilerin minarelerinden salavatlar okunacağını açıkladı.

    Minarelerden okunacak salavatlara vatandaşları eşlik etmeye davet eden Erbaş, paylaşımında şunlara yer verdi:

    "Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimizin dünyayı şereflendirdiği Mevlid Gecesi olan bu mübarek gecede saat 21.00'de ülkemizin tüm minarelerinden yükselecek salavatlara aziz milletimizi iştirak etmeye davet ediyorum."



    AYASOFYA'DA YILLAR SONRA BİR İLK
    Bugün tarihi günlerinden birini yaşayacak. Müminler, Peygamber Efendimizin dünyayı teşriflerinin yıl dönümünde, nde Ayasofya'yı doldurup 86 yıl sonra dua etmenin huzuruna kavuşacak.

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    Haberler Güncel Ayasofya'da 86 yıl sonra yeniden Mevlid Kandili! Tüm minarelerden salavatlar yükselecek