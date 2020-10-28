Milyonlarca kişi sağlık ihtiyaçları için 29 Ekim Perşembe günü ne yapacaklarını merak ediyor. doktor muayenesi, ilaç alma gibi durumların yarın yapılıp yapılamayacağı merak konusu oldu. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatilinde 29 Ekim hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı? 29 Ekim'de nöbetçi eczaneler hizmet veriyor mu? İşte konuyla ilgili detaylar…