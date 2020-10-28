Milyonlarca kişi sağlık ihtiyaçları için 29 Ekim Perşembe günü ne yapacaklarını merak ediyor. doktor muayenesi, ilaç alma gibi durumların yarın yapılıp yapılamayacağı merak konusu oldu. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatilinde 29 Ekim hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı? 29 Ekim'de nöbetçi eczaneler hizmet veriyor mu? İşte konuyla ilgili detaylar…
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINDA ECZANELER AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili dolayıyla, eczaneler hizmet vermeyecek. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak. İstanbul'da bulunduğunuz bölgede 29 Ekim'de hangi eczanenin nöbetçi olduğunu öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
29 EKİM İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA
29 EKİM HASTANELER AÇIK OLACAK MI?
Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki poliklinikler 29 Ekim Perşembe günü kapalı olacak. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hastanelerin santralinden detaylı bilgi sahibi olunabilir.
Dolayısıyla, 29 Ekim Perşembe günü devlet hastanelerinde acil servisler hizmet verecek.
SAĞLIK OCAKLARI (AİLE HEKİMLİĞİ) 29 EKİM'DE ÇALIŞACAK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili dolayısıyla sağlık ocakları kapalı olacak. 30 Ekim'den itibaren aile hekimliği normal mesai saatlerinde hizmet verecek.