MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid kandilinde oruç tutulur mu sorusu merak ediliyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde hem bu sorunun yanıtını hem de Mevlid kandili ile ilgili bilgileri görebilirsiniz. Mevlid Kandili'nde oruç tutma ibadetinin Kandil öncesi ve sonrasındaki iki gün oruç tutulması yönünde tavsiyeler bulunmaktadır. Dileyenler kandilde oruç tutabilirler. İşte Mevlid kandili ve oruç hakkında bilgiler.

MEVLİD KANDİLİ'NDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

İslam dünyası Mevlid Kandili için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Bunun akabinde Mevlid Kandili'nde oruç tutmak ise büyük sevaplar arasında yer alıyor. Haberimizde, Mevlid Kandili'nin önemine ve oruç tutmayla alakalı detaylara erişebilirsiniz.

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.