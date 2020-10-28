Yarın kargolar çalışıyor mu? 29 Ekim PTT ve kargolar açık mı, hizmet verecek mi?

29 EKİM YARIN PTT AÇIK MI?

Bankalar için geçerli olan durum PTT için de geçerli. PTT'de işlem yapmak isteyenler için 28 Ekim pazartesi günü saat 12.30'a kadar PTT'ler açık olacak. Banka ve PTT'ler Pazartesi günü saat 12.30'dan sonra bayram tatiline çıkacaklar.



YARIN KARGO AÇIK MI?

PTT Kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo, TNT Kargo, UPS Kargo ve DHL Kargo resmi tatillerde müşterilerine hizmet vermemekte.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir.

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.