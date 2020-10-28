Bu yıl 29 Ekim Perşembe gününe yani hafta içine denk geliyor. Binlerce vatanda da Yarın kargolar çalışıyor mu? 29 Ekim PTT ve kargolar açık mı, hizmet verecek mi? Sorusunun cevabını merak ederek araştırıyor. Peki 29 Ekim'de PTT ve kargo şubelerinde işlem yapmak isteyen vatandaşlara hizmetverilecek mi? İşte yanıtı…
29 EKİM YARIN PTT AÇIK MI?
Bankalar için geçerli olan durum PTT için de geçerli. PTT'de işlem yapmak isteyenler için 28 Ekim pazartesi günü saat 12.30'a kadar PTT'ler açık olacak. Banka ve PTT'ler Pazartesi günü saat 12.30'dan sonra bayram tatiline çıkacaklar.
YARIN KARGO AÇIK MI?
PTT Kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo, TNT Kargo, UPS Kargo ve DHL Kargo resmi tatillerde müşterilerine hizmet vermemekte.
PTT ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir.
Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.
ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Aras kargo politikası gereği standart kargolarda 600 km altı teslimat süresi 1 iş günü oluyor. Aras kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Aras kargo hafta içi saat 09:00'da açılıyor ve 18:00'da kapanıyor. Hafta sonu Cumartesi günü saat 09:30'da açılan Aras kargo, 15:00'te kapanıyor.
YURT İÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Yurt içi kargo da en çok kullanılan kargo firmaları arasında yer alıyor. Yurt içi kargo da hafta içi saat 09:00'da açılıyor ve saat 18:00'de kapanıyor. Yurt içi kargo cumartesi günü de 09:00'dan 13:00'e kadar açık, pazar ise kapalı.
MNG KARGO KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
MNG kargo bayileri de hafta içi sabah 08:30'da açılıyor, saat 18:00'de kapanıyor. Hafta sonu ise Cumartesi günü saat 08:30'da açılan MNG kargolar, saat 14:00'te kapanıyor. MNG kargolar Pazar günleri kapalı.